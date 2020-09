Cagliari, obiettivi Sabelli e Kerk

Si lavora per trovare un’intesa con Stefano Sabelli del Brescia, difensore classe 1993 che si è messo in luce nel corso della stagione 2019-20 in Serie A, nonostante la retrocessione del club lombardo. Momentaneamente in stallo la trattativa per Kerk dell’Utrecht: Di Francesco vuole il giocatore per cui nelle ultime ore si è mosso anche il Leeds, i rossoblù devono quindi anche battere la concorrenza della squadra di Premier.