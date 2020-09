Il direttore sportivo dell'Inter blinda il difensore slovacco: "Posso confermare che c'è stato l’incontro con il dirigente del Tottenham, ma abbiamo già fatto uscire Godin e non pensiamo di privarci di un giocatore come Skriniar. Non è sul mercato". Chiarezza anche in mediana: "Kanté giocatore parte importante per Chelsea, non è sul mercato. Questo è il centrocampo dell’Inter e andremo avanti con loro" INTER-FIORENTINA LIVE

"Per Skriniar c'è stato un incontro col dirigente del Tottenham. Abbiamo ribadito che non è sul mercato, è stato confermato e non pensiamo di privarci di lui". Parola di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel prepartita della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina. Ausilio ha fatto chiarezza sulla posizione del difensore slovacco, cercato dagli Spurs: "Posso confermare che c'è stato l’incontro con il dirigente del Tottenham - la spiegazione ai microfoni di Dazn - ma abbiamo già fatto uscire Godin e non pensiamo di privarci di un giocatore come Skriniar".