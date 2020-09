Wesley Fofana resta un profilo gradito al Milan per la difesa. Il difensore del Saint-Etienne, 20 anni il prossimo 17 dicembre, è un centrale franco-ivoriano di grande prospettiva, seguito anche dal Leicester in Premier League. I rossoneri lo monitorano con attenzione e lavora sottotraccia per capire i margini per portarlo in Italia: il club francese lo valuta circa 25 milioni di euro e Fofana, già 31 partite (4 in questa stagione) ufficiali con il club francese, potrebbe diventare un obiettivo concreto soprattutto se il Milan dovesse riuscire a cedere Paquetà e decidesse di investire su un colpo in prospettiva. Le voci di mercato stanno intanto condizionando le prestazioni di Fofana in Ligue 1: "Al momento è un po' turbato, è normale" ha detto di lui il suo allenatore Claude Puel dopo la sconfitta per 3-0 del Saint-Etienne.