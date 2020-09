I rossoneri ottengono il sì del giocatore e si preparano ad affrontare con ottimismo le ore decisive per quanto riguarda l'accordo con il Bodo Glimt. Una volta trovato, si deciderà se lasciare il classe 1999 in Norvegia fino a dicembre o se portarlo subito in Italia CROTONE-MILAN LIVE

La trattativa fra il Milan e il Bodo Glimt per Jens Hauge procede nel migliore dei modi. La giornata di lunedì può essere importante per cercare l'accordo tra i club. Il classe 1999 intanto ha già dato il suo ok al trasferimento e i rossoneri sono fiduciosi di battere la concorrenza di Manchester United e Red Bull (Lipsia e Salisburgo sono sempre alla finestra). Una volta raggiunta l'intesa definitiva, le parti decideranno se lasciare il giovane attaccante - che può giocare come ala sinistra ma anche come punta - in Norvegia fino a dicembre (così potrà festeggiare una vittoria del campionato che appare scontata dato il vantaggio di 16 punti del Bodo Glimt sulla seconda) o se portarlo subito in Italia.