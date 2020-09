Milan su Diogo Dalot, prima offerta allo United

Fofana l’opzione centrale

La strategia dei rossoneri prevede anche l’acquisto di un difensore centrale. In questo senso, Wesley Fofana del Saint-Etienne è il nome in cima alla lista. 20 anni il prossimo dicembre, una possibile trattativa per lui è da considerare soprattutto nel caso in cui il Milan riuscisse ad incassare dalla cessione di Lucas Paquetà: un’operazione che permetterebbe di avere a disposizione un tesoretto da reinvestire per il francese.