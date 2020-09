11/13 ©LaPresse

LUCAS PAQUETÁ (Milan)

Da Napoli a Milano con il 23enne brasiliano, centrocampista che non ha ancora visto il campo in questo avvio di stagione. Un giocatore in uscita per i rossoneri, d’altronde in caso di cessione e nuove risorse da investire si pensa a Fofana del Saint-Etienne. Proprio dalla Francia c’è il forte interesse del Lione per Paquetá in attesa di trovare un’intesa sulla formula: sarà possibile prima del gong di mercato?