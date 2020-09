I capelli, adesso, sono tagliati più corti. I riflessi pronti ad una nuova avventura, come dimostra il video con cui il suo nuovo club lo ha presentato: microfono lanciato e preso al volo per presentarsi con le prime parole. Loris Karius è un nuovo giocatore dell'Union Berlino, squadra che nella scorsa stagione ha centrato una salvezza storica al primo anno di sempre in Bundesliga e che in questa è partita con una sconfitta e un pareggio. Torna in patria dunque l'estremo difensore classe 1993 dopo gli anni al Liverpool e al Besiktas. Le lacrime della terribile notte di Kiev - quando i suoi errori costarono la Champions ai Reds nel 2018 - hanno lasciato posto al sorriso per una nuova sfida. Arriva dal Liverpool con la formula del prestito.