Loris Karius mette la parola fine sul suo rapporto con il Besiktas. Il portiere tedesco ha fatto chiarezza sul suo futuro con un post su Instagram, in cui ha spiegato di aver rescisso con due mesi di anticipo sulla scadenza fissata a giugno 2020 il contratto che lo legava al club turco. Karius era arrivato in Turchia nell'estate 2018 in prestito biennale dal Liverpool, lasciando i Reds dopo gli errori nella finale di Champions League giocata (e persa) a Kiev contro il Real Madrid. A Istanbul le sue prestazioni non sono però migliorate e il portiere ha anche aperto un contenzioso con il club per il pagamento di alcuni stipendi arretrati. Una questione risolta dalla Fifa, che ha accolto la richiesta di Karius di annullare anticipatamente l'accordo con il Besiktas. Karius tornerà così al Liverpool, in attesa che Klopp e la dirigenza decidano se trattenerlo in rosa per il futuro.