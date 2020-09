Il norvegese classe 1999, che arriva in un'operazione complessiva da circa 5 milioni di euro, ha svolto le consuete visite mediche in mattinata alla clinica La Madonnina. A queste seguirà la firma del contratto che lo legherà alla squadra di Pioli

Mattinata di visite mediche per Jens Petter Hauge, attaccante classe 1999 arrivato al Milan dal Bodo Glimt. Il giocatore è arrivato presto alla clinica La Madonnina, laddove ha svolto i consueti test. Prima giornata da giocatore rossonero dunque, il tutto culminerà con la firma del contratto che lo legherà alla squadra di Pioli: "Sono in forma", le sue parole ai giornalisti presenti. Atterrato nella giornata di martedì all’aeroporto di Milano Malpensa attorno alle 16:20, Hauge si unirà presto alla sua nuova squadra. Il talento norvegese aveva parlato ai microfoni di Tv 2 Sporten alla partenza per Milano: "Non vedo l'ora di giocare con Ibrahimovic - il suo entusiasmo - cercherò di imparare da lui, è un giocatore che ho sempre seguito e ammirato".