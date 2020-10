La Fiorentina aspetta una risposta dal River

Si va avanti a trattare con il River Plate per Martinez Quarta, mentre tra i viola e il giocatore c’è già l’accordo. L’agente spinge con il club argentino che per il momento non ha accettato l’offerta da 6 milioni più vari bonus perché vuole di più. Nelle prossime ore ci sarà un aggiornamento tra le parti, ma l’allenatore del River non vuole distrazioni alla vigilia dell’importante partita di Libertadores contro il San Paolo; un’intesa eviterebbe al River di perdere il giocatore a zero, in caso di accordo il difensore farebbe le visite in Argentina perché non ci sarebbe tempo per tornare - visto che lunedì deve rispondere alla convocazione della Nazionale.