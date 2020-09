Il Milan accoglie il talento norvegese, colpo di fulmine in occasione dell'incrocio in Europa League contro il Bodø/Glimt. Un attaccante promettente e dal gol facile: lo ribadisce il suo impatto nel 2020, anno solare nel quale occupa un posto sul podio tra gli U-20 più prolifici al mondo nei rispettivi massivi campionati. Solo in due meglio di lui e tanti campioncini alle sue spalle (dati Transfermarkt)

HAUGE E' A MILANO: IL VIDEO