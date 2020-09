Inzaghi: "Con l'Atalanta sfide sempre intense"

L'allenatore biancoceleste è un po' rammaricato dal fatto che la sfida con l'Atalanta arrivi troppo presto per vedere all'opera la nuova Lazio, quella dei nuovi acquisti: in assenza di Muriqi e Pereira, punterà ancora sulla vecchia Lazio, che a Cagliari comunque ha dato garanzie

Alla vigilia della sfida con l'Atalanta, match che chiude la prima giornata di Serie A spezzettata dai recuperi, Simone Inzaghi ha parlato a 360° della Lazio, dal mercato ai singoli. "Per tutti il mercato dà qualche turbolenza. Ma la società sta cercando di accontentarmi. Siamo in ritardo con l'inserimento dei nuovi, ma dopo la sosta saremo al completo", le parole dell'allenatore biancoceleste. Sull'avversario, che avrebbe voluto affrontare in un altro periodo, Inzaghi non ha bisogno di giri di parole: "Conosciamo il valore dell’Atalanta, 45 giorni fa si stavano giocando una meritata qualificazione alle semifinali di Champions".



L'allenatore della Lazio ha poi parlato di Marusic, visto in grande spolvero a Cagliari: "L’ho sempre apprezzato molto, negli ultimi due anni è stato frenato da problemi fisici". Per poi commentare l'acquisto di Pereira: "Può alternarsi tra centrocampo e seconda punta. Giocatore di qualità che potrà inserirsi bene in in gruppo collaudato".