Gianluca Di Marzio al "Grand Hotel Calciomercato"

Entriamo nel mondo del calciomercato da una porticina nascosta e osserviamo questa realtà fatta di giocatori che passano da una squadra a un’altra con gli occhi curiosi di chi vuole sapere tutto e di più sull’argomento. Soldi, promesse rispettate e patti non mantenuti, trasferimenti che diventano affari di stato e coinvolgono banche nazionali e presidenti del consiglio ma anche calciatori che dicono "no" perché consigliati da... Dio! Poi ci sono le trattative concluse a Ibiza davanti a un cocktail fresco o sopra un dondolo oppure quelle definite proprio all’ultimo secondo, addirittura oltre il gong finale: una su tutte, forse la più importante del nostro calcio, ovvero Maradona al Napoli. Anche Leo Messi a un passo dal Chelsea di Mourinho è un segreto, analizzato nel dettaglio e raccontato fino in fondo, una storia d’amore andata in fumo proprio sul più bello. Sliding doors, incontri top secret, aerei persi, alberghi di lusso e strategie che si avvicinano molto a partite di poker. Il filo che lega tra loro i tantissimi retroscena di questa realtà parallela è leggero e divertente, proprio come le innumerevoli scaramanzie di chi vive il mercato in prima linea, sborsando milioni su milioni pur di prender un calciatore: i presidenti. C’è chi, prima della firma, esige una perizia grafologica e c'è chi non si siede nemmeno al tavolo a trattare se all’interno della data di nascita compare il numero 17.