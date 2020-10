Samp, è fatta per Adrien Silva. Contatti per Fazio

I blucerchiati hanno chiuso per Adrien Silva: arriverà a parametro zero dopo essersi liberato dal Leicester e a fargli spazio sarà Ronaldo Vieira, diretto al Verona. In difesa, se parte Colley, potrebbe arrivare Fazio: contatti in corso CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

La Sampdoria ha perso le prime due partite di campionato contro Juventus e Benevento e, dopo questa falsa partenza, punta a riscattarsi nell'anticipo del terzo turno contro la Fiorentina. I blucerchiati, però, sono attivissimi anche sul mercato e hanno chiuso per Adrien Silva. Il centrocampista classe 1989 verrà liberato dal Leicester e firmerà così per la Sampdoria a parametro zero. Il giocatore è già in arrivo a Genova e, una volta ufficializzato l'affare, il club blucerchiato lascerà partire a sua volta Ronaldo Vieira, che diventerà presto un nuovo giocatore dell'Hellas Verona.