Sampdoria, ufficiale l'arrivo di Keita Balde

Nuova avventura in Italia per Keita Balde, diventato ufficialmente un giocatore della Sampdoria. Dopo le esperienze con Lazio e Inter, intervallate dalle due con il Monaco, l'esterno senegalese classe 1995 torna in Serie A. La società blucerchiata ha trovato un accordo con il club monegasco per un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Nella giornata di lunedì 28 settembre, Keita Balde ha completato le visite mediche con la Sampdoria ed è stato ufficializzato dalla società bluerchiata.