Cairo: "Niang non tornerà al Torino"

Due sconfitte nelle prime due giornate di campionato: il Torino non ha ingranato il passo giusto e approfitterà degli ultimi giorni di mercato per rinforzare ulteriormente la rosa. Parola di Urbano Cairo . "Sicuramente faremo ancora qualcosa nel tempo che resta" ha detto il presidente dei granata, ospite a Milano della presentazione di Grand Hotel Calciomercato, il libro scritto da Gianluca Di Marzio. Allo stesso tempo, Cairo ha escluso un possibile ritorno di Mbaye Niang : "Non verrà di nuovo qui, l’abbiamo già avuto due anni fa ma ora non tornerà".

Genoa-Torino rinviata

Non scenderà in campo, il Torino, questo weekend: il Consiglio straordinario della Lega Serie A ha deliberato che la sfida col Genoa è rinviata visto il numero elevato di positivi tra i rossoblù. Dunque, la squadra di Marco Giampaolo tornerà in campo direttamente dopo la sosta per le nazionali. Prima della decisione il presidente Cairo aveva commentato così: "Andava fatto una regola come ha fatto la UEFA sul giocare o meno. Mi dispiace molto per il Genoa ma dobbiamo decidere il modo per procedere per tutto il campionato, una regola che vale per tutti e per tutte le giornate. Quello che si decide oggi deve valere per tutto il campionato».