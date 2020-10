Un altro esterno per l'Atalanta che, dopo gli arrivi di Mojica e Piccini, accoglie anche Fabio Depaoli dalla Sampdoria. Il classe 1997, che gioca sulla fascia destra, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. La scorsa stagione, in blucerchiato, aveva collezionato 29 presenze con due assist. I nerazzurri hanno deciso di puntare su di lui nel momento in cui le condizioni fisiche Piccini, preso dal Valencia ma alle prese con un lunghissimo infortunio al ginocchio (l'ultima partita fu Celta Vigo-Valencia del 24 agosto 2019), hanno cominciato a destare qualche preoccupazione in Gasperini e il suo staff: "Si allena in modo differenziato da 3-4 settimane. Dobbiamo capire se è un giocatore che può tornare presto utile, altrimenti ci mette in difficoltà”, aveva spiegato l'allenatore, che sulla destra - dopo la cessione di Castagne al Leicester - può contare al momento solo su Hateboer.