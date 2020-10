Il dirigente rossoblù fa il punto sul mercato a margine della presentazione del nuovo acquisto Hickey: "Il Milan ha fatto un'offerta per Tomiyasu, ma non è adeguata alla nostra valutazione". Poi aggiunge: "Supryaga non arriverà"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Aaron Hickey il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha fatto il punto su alcune trattative che vedono coinvolto il club rossoblù: "Possiamo dire che Tomiyasu rimane al Bologna. Il Milan non ha offerto poco, ma loro valutazione non coincide con la nostra. Pensiamo di tenere i calciatori più bravi e che valgano di più di quello che il mercato offre. Supryaga invece non arriverà. Al momento è una pista chiusa, perchè la Dinamo Kiev non ha accettato un'offerta che noi ritenevamo congrua. Il giocatore ci piace e vedremo se ci sarà la possibilità di prenderlo in futuro, ma non è una nostra assoluta priorità".



Hickey si presenta: "Essere qui è incredibile"

Arrivato in Italia appena 18enne, ha subito messo in mostra tutte le sue qualità. Aaron Hickey ha impressionato nella vittoria del Bologna contro il Parma. Un debutto da sogno per il giovanissimo terzino scozzese, prelevato dall'Hearts, che non ha nascosto tutta la propria emozione nella conferenza stampa di presentazione: "Ho visitato molti club nelle ultime settimane, ma ho scelto Bologna e credo che sia stata la scelta migliore per me. Giocare qui è incredibile, ho l'occasione di misurarmi con alcuni dei migliori giocatori al mondo e per me è una grande emozione. Molti tifosi mi hanno scritto in questi giorni e mi sto trovando benissimo con tutti".