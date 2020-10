Daniele Rugani non vestirà più la maglia della Juventus in questa stagione. Il difensore classe 1994, infatti, volerà in Francia nelle prossime ore, destinazione Ligue 1. Ad aspettarlo c'è il Rennes, squadra che disputerà la Champions e che per il momento è in testa al campionato con 13 punti dopo 5 giornate. Il giocatore lascia Torino con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro e ingaggio interamente pagato dal club francese. Per lui, nell'ultima stagione, 14 presenze (sette da titolare in campionato). Questa invece era iniziata con le panchine contro Sampdoria e Roma.