Il capo dell’area sportiva della Juve ha discusso dell’interesse per l’esterno della Fiorentina: "Siamo sempre attenti, ma bisogna essere creativi in un momento in cui è così difficile fare mercato" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Federico Chiesa potrebbe essere il colpo di fine mercato, per la Juventus, che da giorni discute con la Fiorentina della possibilità di acquistare il giocatore. Ospite della presentazione a Milano di Grand Hotel Calciomercato, il libro scritto da Gianluca Di Marzio, Fabio Paratici si è espresso così sull’argomento: "Come società la Juve è sempre attenta a ciò che succede sul mercato, che si tratti di Chiesa o di un altro giocatore. Questo è il nostro credo: bisogna essere creativi, soprattutto in un momento in cui è così difficile fare mercato".