Dopo l'arrivo di Diogo Dalot, atteso per visite mediche e firma, il Milan continua a cercare rinforzi per la difesa: si tratta per Ozan Kabak, difensore centrale classe 2000 dello Schalke 04 già cercato nell'estate 2019. Il club tedesco lo valuta 25 milioni, i rossoneri non sono disposti ad andare oltre i 15 DIOGO DALOT-MILAN, AFFARE FATTO: I DETTAGLI

Torna di moda l'obiettivo Ozan Kabak per la difesa del Milan. Il centrale turco, già cercato nell'estate 2019 quando dallo Stoccarda passò poi allo Schalke 04, è tornato nel mirino dei rossoneri per rinforzare un reparto che oggi ha ai box Romagnoli, Musacchio e Duarte. Nella mattinata di sabato i dirigenti rossoneri hanno incontrato a casa Milan gli agenti del turco e ora si tratta con lo Schalke per capire la fattibilità delle cifre. La richiesta del club tedesco è di 25 milioni di euro, valutazione considerata troppo alta dal Milan che non è disposto ad andare oltre i 15 milioni, la stessa cifra per la quale lo Schalke ha acquistato Kabak nella scorsa estate. Il dialogo tra le parti andrà avanti nelle prossime ore.

Kabak-Milan, le strade si incrociano un anno dopo leggi anche Kjaer: "L'Europa League dev'essere un obiettivo" Classe 2000, il difensore turco cresciuto nel settore giovanile del Galatasaray gioca in Bundesliga dal gennaio 2019, quando lo ha comprato lo Stoccarda che lo ha poi ceduto al club di Gelsenkirchen sei mesi dopo, nella sessione di mercato in cui l'aveva cercato anche il Milan. Nel recente passato è stato anche un'idea dell'Inter per l'eventuale sostituzione di Skriniar, cercato dal Tottenham. Dotato di ottimo senso della posizione e una buona forza fisica, nonostante i 186 centimetri per 86 chili, Kabak fa della rapidità uno dei suoi punti di forza.