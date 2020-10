Bakayoko al Napoli, il video dell'arrivo in Italia

Ha il via la nuova avventura italiana di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea è atterrato nella mattina di domenica all'aeroporto di Roma Ciampino, accompagnato dal suo agente Federico Pastorello e pronto per iniziare il suo percorso nel Napoli. Decisivi per la buona conclusione della trattativa sono stati i dialoghi degli scorsi giorni, con le parti che hanno risolto anche gli ultimi dettagli per arrivare all'accordo totale sul prestito secco del giocatore. Il Chelsea pagherà una parte dell'ingaggio di Bakayoko, rientrato a Londra dopo il prestito al Monaco e pronto a ritrovare Rino Gattuso, che l'aveva già allenato nel Milan 2018/19. Il centrocampista sosterrà in giornata le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto con il Napoli.