Due addii in attacco per Roma e Napoli: i giallorossi hanno formalizzato il trasferimento di Diego Perotti al Fenerbahce. L'argentino sarà liberato a parametro zero e il club turco che si farà carico del pagamento dell'intero stipendio del calciatore. Younes passa all'Eintracht Francoforte in prestito biennale con diritto di opzione per l'acquisto definitivo TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI IN SERIE A

Doppio addio in attacco per Roma e Napoli: è a un passo dall'addio con i giallorossi Diego Perotti. Il fantasista argentino ha lasciato la Capitale italiana sabato mattina, direzione Istanbul. Quasi definita la trattativa con il Fenerbahce, con Perotti che sarà liberato a parametro zero dalla Roma e il club turco che si farà carico del pagamento dell'intero stipendio del calciatore, in scadenza nel 2021. El Monito, questo il suo soprannome, lascia i giallorossi dopo quattro stagioni, con 138 partite giocate e 32 reti.