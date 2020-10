L'amministratore delegato dell'Inter chiaro sul futuro del centrocampista belga: "Non bisogna mai trattenere un calciatore che esprime la volontà di andare, vale per tutti". E su Marcos Alonso: "Non è in agenda e non arriverà"

Il futuro di Nainggolan ora appare più chiaro. Lo è dopo le parole di Beppe Marotta, amministratore dell'Inter, poco prima della partita dei nerazzurri in casa della Lazio. "Abbiamo vissuto il mercato all’insegna della contrazione economico-finanziaria che si registra in tutte le società europee - ha detto Marotta a Dazn -. Anche l’Inter ha cercato di cogliere le opportunità. Non bisogna mai trattenere un calciatore che esprime la volontà di andare, vale per tutti. Manca un giorno, valuteremo assieme quello che bisogna fare. Marcos Alonso? Assolutamente non è in agenda, non arriverà".