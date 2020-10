Dopo aver chiuso per l'arrivo in prestito dal Manchester United di Diogo Dalot, il Milan punta un nuovo obiettivo per rinforzare il proprio reparto difensivo: si tratta di Ozan Kabak, centrale classe 2000 di proprietà dello Schalke 04. Nelle ultime ore i dirigenti rossoneri hanno dato il via a una vera e propria trattativa, non avendo però tuttavia ancora trovato un accordo con il club tedesco.