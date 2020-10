Secondo L'Equipe, il Paris Saint-Germain è pronto a chiudere l'arrivo in prestito dall'Everton dell'ex attaccante della Juve, pagato 27,5 milioni di euro nell'estate 2019 dai Toffees. Un rinforzo per l'attacco di Tuchel, dopo il botta e risposta tra l'allenatore tedesco e il ds Leonardo

Dopo gli screzi legati al calciomercato delle ultime ore tra il ds Leonardo e l'allenatore Thomas Tuchel ("Per ora siamo meno forti della scorsa stagione" l'allarme lanciato dal tedesco, "Per restare in questo club bisogna essere felici" la risposta del dirigente) il Paris Saint-Germain rinforza l'attacco. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il club francese è pronto a chiudere l'arrivo in prestito dall'Everton di Moise Kean.