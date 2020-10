L'attaccante ex Psg e Napoli e il Manchester United sono sempre più vicini: pronto un contratto di due anni, è atteso in città per visite mediche e firma. Assicurerebbe esperienza all'attacco dei Red Devils, oggi formato da Martial, Rashford e Greenwood. Trattativa Sancho: "La porta è chiusa" assicura il ds del Borussia Dortmund Zorc MILAN, FATTA PER DIOGO DALOT: ARRIVA DALLO UNITED

Il Manchester United e Edinson Cavani sono sempre più vicini: l'ex attaccante di Psg e Napoli ha infatti trovato l'accordo per un contratto biennale con i Red Devils. Come spiega Sky Sports, lo United ha accelerato la trattativa per la firma del 33enne uruguaiano, che in estate ha dato l'addio al Psg per fine contratto dopo sette anni in Francia, con 187 reti realizzate in 276 presenze in tutte le competizioni. Arrivato a Parigi nel 2013 dopo tre anni al Napoli, Cavani è pronto a proseguire la sua carriera in Inghilterra, assicurando esperienza all'attacco di Ole Gunnar Solskjaer, dove oggi trovano posto talenti come Marcus Rashford, Anthony Martial e Mason Greenwood. L’uruguaiano è atteso a breve a Manchester per le visite mediche e la successiva firma.