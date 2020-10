Il Verona beffa tutti, ai dettagli con Kalinic

Il club gialloblù stringe per l'attaccante da regalare a Juric: accordo raggiunto con l'Atletico Madrid, anche il croato si è convinto. Affare in chiusura

Nikola Kalinic verso il ritorno in Serie A. C'è l'Hellas Verona per l'attaccante croato: i gialloblù nelle ultime ore hanno intavolato la trattativa con l'Atletico Madrid (dove Kalinic è in scadenza a giugno), trovando presto l'accordo con il club spagnolo sulla base del trasferimento a titolo definitivo. In tarda serata è stata anche trovata l'intesa con il giocatore, per cui è pronto un contratto biennale: restano da limare piccole distanze economiche ma le parti sono vicine.