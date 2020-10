Il centrocampista francese del Manchester Utd, in ritiro con la Nazionale per i prossimi impegni contro Portogallo e Croazia in Nations League, ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro: "Giocare nel Real Madrid sarebbe un sogno per me. E perché no, un giorno... Ma ora sono allo United e amo il mio club"

Paul Pogba è in ritiro con la nazionale francese, che ha liquidato 7-1 l'Ucraina in amichevole in vista degli impegni di Nations League contro Portogallo (11 ottobre) e Croazia (14 ottobre), ma il centrocampista ha il contratto in scadenza con il Manchester United nel 2021 ed è inevitabile che in conferenza stampa salti fuori il discorso legato al suo futuro. "Se ho parlato con Zidane? A tutti i giocatori piacerebbe giocare nel Real Madrid - spiega l'ex giocatore della Juventus - sarebbe sicuramente un sogno per me. E perché no, un giorno... Ma ora sono allo United e amo il mio club. Voglio divertirmi con la mia squadra e riportare il club dove merita". Sul rinnovo: "Se ne parla troppo... preferisco concentrarmi sul campo e tornare alla mia forma migliore. Non ho parlato con Ed Woodward (Vicepresidente esecutivo della United, ndr), ma immagino che arriverà il momento in cui la società verrà a propormi qualcosa, o magari no. Per ora non c'è niente e non posso parlare di qualcosa che non conosco. Penso soprattutto a me stesso, a divertirmi di nuovo".