Tre punti ottenuti in trasferta contro il Torino nell’ultimo turno di campionato e un possibile "regalo" dal mercato degli svincolati. Eusebio Di Francesco, infatti, potrebbe avere un nuovo rinforzo in più nella rosa del suo Cagliari a partire dai prossimi giorni: si tratta di Ezequiel Schelotto , vecchia conoscenza del nostro campionato adesso libero da ogni vincolo contrattuale dopo la fine della sua avventura gli inglesi del Brighton. L’esterno argentino ha lanciato diversi indizi su Instagram in merito alla possibilità di ripartire dai colori rossoblù, per ultimo alcune storie nella quali si mostrava felice per il successo del Cagliari contro il Torino con tanto di menzione a Simeone e dell'uruguaiano Nandez , con quest’ultimo che ha risposto con un significativo "Ti aspettiamo".

Nuova avventura in Italia? Il Cagliari valuta se tesserarlo

Nei giorni scorsi ci cono stati dei contatti tra l’esterno classe 1989 e il Cagliari: la società rossoblù sta valutando la possibilità di tesserarlo in quanto vorrebbe aggiungere un tassello in più in un ruolo dove ci sono già Zappa e Faragò anche per cautelarsi in una stagione dove gli imprevisti – anche a causa Covid – sono dietro l’angolo. Toccherà dunque al Cagliari decidere se affondare o meno il colpo. Per Schelotto, che nel corso degli anni ha abbassato la sua posizione in campo, si tratterebbe di una nuova avventura italiana dopo quelle vissute con Cesena, Catania, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma e Chievo. Poi il trasferimento in Portogallo allo Sporting Clube e successivamente quello in Premier al Brighton: nuova brevissima parenti al Chievo, poi il ritorno nel club inglese che però lo ha lasciato libero sul mercato. E ora la possibilità Cagliari che potrebbe nuovamente riaprirgli le porte della Serie A.