Spadafora: “Nuove misure per scongiurare chiusure”

Il ministro annuncia poi nuove misure allo studio di concerto con i rappresentanti del settore per “una maggiore tranquillità di tutti e per scongiurare possibili chiusure”. Non manca però un appello: “Fate attenzione e rispettate al massimo le regole, in palestra come in qualsiasi altro luogo. È un momento davvero critico, non abbiamo ancora vinto la nostra guerra contro il coronavirus. Ho combattuto per arrivare a questa scelta ma dobbiamo essere tutti consapevoli del momento difficile per il Paese, che ci deve obbligare ad un rispetto rigoroso dei protocolli. Abbiamo chiesto – ha aggiunto - già tanti sacrifici al mondo dello sport, tra i settori più colpiti dall’epidemia, e soprattutto abbiamo chiesto ai gestori investimenti cospicui per il rispetto doveroso di rigide misure”.