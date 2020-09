Inizia ufficialmente la sessione estiva di mercato, finestra che promette colpi e novità ma anche occasioni a costo zero. Parliamo dei giocatori svincolati, liberi da ogni vincolo contrattuale e destinati a scegliere una nuova destinazione. Profili che tra le vecchie conoscenze riservano garanzie assolute, come Edinson Cavani. Eccoli in ordine di valore attraverso i dati di Transfermarkt, attenzione ai nomi in coda all'elenco