Cinque gol sul campo, quattro fuori. Il Barcellona comincia con un netto 5-1, contro il Ferencvaros, il cammino in Champions e festeggia il successo annunciando il rinnovo di quattro giocatori. Un passo non scontato visti i malumori degli ultimi mesi, dopo la clamorosa debacle contro il Bayern dello scorso agosto e il rischio di veder andare via Messi. I prolungamenti ufficializzati riguardano anche uno dei senatori, Piqué, che ha firmato fino al 2024. Scadrà nel 2025, invece, il nuovo contratto del portiere Ter Stegen, attualmente infortunato, mentre hanno rinnovato fino al 2026 sia De Jong che Lenglet. La ricostruzione dei blaugrana passerà, dunque, anche da loro. In attesa di convincere il più forte di tutti, quello con il 10 sulle spalle, a legarsi a vita al Barça.