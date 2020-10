Il direttore sportivo del Napoli a Sky Sport: "Gattuso sicuramente rimarrà a Napoli. Scadenza? Non abbiamo un’idea, abbiamo la volontà entrambi di andare avanti e quindi troveremo sicuramente un accordo". Su Koulibaly: Trattenerlo quest'estate è stato meno difficile che in altre sessioni di mercato". Ed esalta Osimhen: "Contenti, pensavamo che ci potesse dare una grossa mano e lo sta facendo"

"Per il rinnovo del contratto di Gattuso c'è grande sintonia con la società e la proprietà, sicuramente rimarrà a Napoli". Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'AZ Alkmaar, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato della trattativa in corso per rinnovare il contratto di Rino Gattuso. "Vedremo modi e tempi, ne stiamo parlando - le sue parole ai microfoni di Sky Sport - non abbiamo un’idea di scadenza, abbiamo la volontà entrambi di andare avanti e, quindi, troveremo sicuramente un accordo, come abbiamo sempre detto".