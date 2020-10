Il club emiliano sta valutando diversi profili svincolati per riempire il vuoto lasciato da Santander, che dovrà stare fermo per quattro mesi. Tra questi c’è anche l’ex attaccante della Juve, senza squadra dopo l’esperienza in Qatar

I tempi di recupero elevati di Federico Santander hanno convinto il Bologna di cercare un rinforzo in extremis tra gli svincolati in attacco. Tra i vari profili valutati, c'è anche quello di Mario Mandzukic, che in Italia ha vestito la maglia della Juventus, per cui è stato fatto un sondaggio. L'attaccante ha 34 anni ed è rimasto senza squadra dopo l'ultima esperienza con i qatarioti dell'Al Duhail, ma l'operazione resta molto complicata dal punto di vista economico. Di recente il croato ha rifiutato due offerte dalla Premier League, avanzate da Aston Villa e West Ham.