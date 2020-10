Il direttore sportivo del Napoli a Sky Sport: "Credo che a breve ci possa essere una fumata bianca. Accordo entro la fine del 2020? Possibile". L'allenatore aveva spiegato di far fatica ad accettare le clausole che Aurelio De Laurentiis vorrebbe inserire nel nuovo contratto, ma alla vigilia della sfida alla Real Sociedad aveva detto: "La voglia di rimanere in questa società è tanta e troveremo un accordo"

Rino Gattuso e il Napoli sono vicini al rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2021. A confermarlo ai microfoni di Sky Sport è il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli , intervistato nel prepartita della sfida di Europa League sul campo della Real Sociedad: "Come dico sempre, quando c'è la volontà delle parti di stare insieme problemi non ce ne sono e credo che a breve ci possa essere una fumata bianca . Accordo entro la fine del 2020? Può essere, perché no".

Rinnovo contratto e clausole, la posizione di Gattuso

Dichiarazioni che fanno il paio con quelle rilasciate una settimana fa dallo stesso Giuntoli al San Paolo prima della partita di Europa League contro l'Az Alkmaar: "Abbiamo la volontà entrambi di andare avanti" aveva spiegato il ds in merito alla prosecuzione del rapporto con l'allenatore, sulla panchina del Napoli dal dicembre 2019. Lo stesso Gattuso aveva parlato del suo contratto alla vigilia della partita contro la Real Sociedad e delle clausole che il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe inserire, non troppo gradite all'allenatore: "L'unica cosa che non voglio fare è litigare col presidente e con chi mi ha fatto vivere bene il quotidiano - aveva spiegato l'allenatore - sto bene a Napoli e voglio rimanere qui, penso che la soluzione si troverà senza nessun problema. Lo sanno il presidente, Giuntoli e Chiavelli: è una cosa che non mi piace, ma la voglia di rimanere in questa società è tanta e troveremo un accordo".