L'Atletico Madrid ha chiuso per Geoffrey Kondogbia che, sin da subito, vestirà la maglia rojiblanco. Il club spagnolo aveva avuto una deroga per sostituire Thomas Partey, che nelle ultime ore della sessione estiva aveva risolto unilateralmente il contratto per una cifra di 50 milioni per poi firmare con l'Arsenal. Il regolamento della Liga, quando perdi un giocatore all'ultimo giorno di mercato, prevede la possibilità di avere un mese aggiuntivo per sostituirlo con un giocatore proveniente dallo stesso campionato. E, al posto del ghanese, Simeone avrà a disposizione il francese ex Inter, preso dal Valencia per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Visite già effettuate, presto Kondogbia firmerà con l'Atletico Madrid un contratto fino al 2025.