Sarà un Vasco da Gama all'italiana. Dopo il cambio di presidenza, con l'elezione di Leven Siano , il nuovo direttore sportivo del club brasiliano è Fabio Cordella . Quest'ultimo punta a rafforzare la squadra con nomi importanti e l'ultima idea per l'attacco è Mario Balotelli . Il centravanti classe 1990, attualmente svincolato dopo la stagione vissuta al Brescia, è già in contatto da settimane con Cordella. SuperMario ha già detto di gradire la destinazione, anche se resta ancora in attesa di una chiamata dall'Europa. Oltre a Balotelli, il club brasiliano punta a prendere almeno un altro attaccante e due difensori.

Zenga nuovo allenatore?

Per la panchina, invece, piace Walter Zenga, libero dopo la breve esperienza al Cagliari nella seconda parte della scorsa stagione. L'ex allenatore di Catania e Sampdoria ha già dato la sua disponibilità e, prima delle elezioni, ha anche sostenuto la candidatura di Leven Siano con un videomessaggio. E ora Zenga potrebbe ripartire dal Brasile e dalla panchina del Vasco da Gama.

Inizia l'era Leven Siano

Lo scorso 8 novembre c'è stata l'elezione del nuovo presidente del club brasiliano e, dopo un'attesa di una settimana, Leven Siano è ufficialmente diventato il numero uno del club brasiliano. Questo perché alcuni candidati avevano richiesto in tribunale di annullare le votazioni già svolte in presenza per farne svolgere delle altre via web. Il risultato elettorale è stato però confermato e, di conseguenza, anche l'affermazione di Leven Siano come nuovo presidente del club (operativo da gennaio). Con lui si è insediato, come detto, Fabio Cordella come direttore sportivo. Per un Vasco da Gama che potrebbe parlare ancor di più italiano con l'arrivo di Walter Zenga e Mario Balotelli.