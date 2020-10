Balo lavora duro in attesa di una squadra. VIDEO

I vari campionati sono ormai avviati, così come le competizioni europee, ma Mario Balotelli è ancora senza squadra. Dopo il triste finale della sua avventura a Brescia, l'attaccante classe 1990 attende la chiamata giusta per ritornare in campo. Nel frattempo, SuperMario, si mantiene in forma e continua ad allenarsi . Lo stesso Balotelli ha infatti pubblicato su Instagram un video in cui si mostra mentre lavora in palestra : grande intensità e impegno, l'attaccante corre e suda a torso nudo. E manda un messaggio ai club eventualmente interessati: “Si continua a lavorare”.

Durante l'estate del 2019, Mario Balotelli aveva firmato per il Brescia. L'attaccante aveva deciso di tornare a casa per rilanciarsi in Italia, con l'obiettivo di condurre la squadra del presidente Cellino alla salvezza. Missione fallita, così come la volontà di Balo di ritornare a giocare e a segnare con continuità in Serie A. La sua avventura si è conclusa praticamente durante il lockdown, a causa dei vari contrasti con il club che hanno portato alla separazione. Balotelli è ora alla ricerca di una nuova avventura: nei mesi scorsi c'è stato qualche contatto con il Como, che ha provato a portarlo in Serie C, mentre il Genoa ha avuto la tentazione di portarlo alla corte di Maran. Nel frattempo SuperMario si allena in attesa di una nuova occasione.