Inaugurato a novembre e dalle lezioni inizialmente a distanza, il corso della Figc è rivolto agli aspiranti direttori sportivi. Sono 40 gli iscritti a partire dal presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, ma alla classe rispondono anche nomi noti come Abate e Matri, Pazzini, Moretti e Dainelli insieme ad altri ex protagonisti in Serie A. Facciamo l'appello degli "allievi" in rigoroso ordine alfabetico