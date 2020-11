Sami Khedira sembra davvero vicino all'addio alla Juventus. Il suo contratto scade a giugno, ma non è escluso che il divorzio possa consumarsi già a gennaio. E il centrocampista tedesco strizza l'occhio all'Inghilterra. "Il mio sogno fin da bambino è sempre stato giocare in Premier League, è un traguardo che ancora non ho raggiunto ma quando sfido squadre inglesi sono sempre elettrizzato - confida ai microfoni di Sky Germania - e sarebbe un onore approdare in quel campionato".

"Se mi chiama Mou? Non gli direi di no..."

Potrebbe anche scaldarsi la pista che porta al Tottenham: "Mourinho mi è sempre piaciuto per la sua schiettezza, mi è piaciuto molto lavorare con lui perché è un grande allenatore e se mi arrivasse una sua chiamata, non gli direi di no". Non è una novità il debole del tedesco per Mou. Lo scorso maggio, in una chat coi tifosi su INstagram diceva questo del suo ex allenatore al Real Madrid: "Ho sempre avuto grandi allenatori durante la mia carriera, ma il più impressionante è stato Mourinho. Di me si fidava. Arrivavo dallo Stoccarda dopo i Mondiali del 2010 e lui mi ha migliorato sia come giocatore che come persona. Con lui ho un ottimo rapporto e lo sento ancora oggi, lo ammiro tanto. Ecco perché ho scelto lui".