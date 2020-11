Genoa, ufficiale l'addio con il ds Faggiano

La scelta ufficializzata dal club in una nota ufficiale: "Il direttore sportivo Daniele Faggiano è stato sollevato dal proprio incarico". Paga un rapporto deteriorato con l'ambiente. Per la sua sostituzione è possibile il ritorno nel ruolo di ds di Francesco Marroccu, andato via ad agosto dopo la salvezza conquistata all'ultima giornata con Nicola in panchina LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 9^ GIORNATA

Daniele Faggiano non è più il direttore sportivo del Genoa. A confermarlo una nota diffusa pochi minuti fa dai canali ufficiali del club ligure: “Il Genoa CFC comunica che il Direttore Sportivo Daniele Faggiano è stato sollevato dal proprio incarico”. Faggiano era arrivato in Liguria lo scorso 8 agosto e lascia la società proprio a due giorni dalla sfida in programma lunedì sera a Genova contro il Parma, sua ex squadra.