Il ds del PSG ha parlato del futuro del campione argentino, dopo che Neymar aveva espresso la volontà di tornare a giocare con lui: "È un giocatore del Barcellona e dobbiamo avere rispetto, non è il momento di pensare al mercato". E su Mbappé: "Passi avanti per il suo rinnovo"

"Ciò che voglio più di ogni altra cosa è giocare nuovamente con Messi. Voglio giocare con lui, gli lascio anche il mio ruolo se vuole, per me non è un problema! L'anno prossimo dobbiamo giocare di nuovo insieme, di sicuro". Con queste parole, dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in casa del Manchester United nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League mercoledì 2 dicembre, Neymar ha espresso i suoi desideri e acceso i sogni di tutti i tifosi parigini. Molti, infatti, hanno interpretato le parole dell'attaccante brasiliano come un messaggio nei confronti della dirigenza del PSG in vista della prossima sessione di mercato. E dell'ipotesi, inevitabilmente, ha parlato anche il direttore sportivo del club, Leonardo.