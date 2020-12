"Credo molto in Giampaolo"

"Sicuramente aver subito qualche rimonta una dopo l'altra ha dato un po' di preoccupazione: i gol della Juve sono stati in fotocopia, vanno analizzati bene e non si possono prendere": il presidente del Torino, Urbano Cairo, analizza il momento della formazione di Marco Giampaolo. "Ora sembra di vedere tutto nero, è proprio adesso che bisogna metterci qualcosa in più per far tornare le cose positive - ha continuato il patron granata - e ho fiducia che la situazione possa migliorare: non mai pensato di esonerare il mister, credo moltissimo in lui e nel suo lavoro"