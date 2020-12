Il Bologna cerca punta, primi contatti con Inglese

I rossoblù cercano un attaccante e Inglese potrebbe essere il nome giusto. La trattativa non è ancora nel vivo, il Parma lo valuta intorno ai 15 milioni di euro. C’è stato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione

Il Bologna è alla ricerca di una prima punta e in questo senso il profilo giusto potrebbe essere quello di Roberto Inglese. Sono già partiti i primi contatti, per capire la fattibilità dell’operazione dal momento che il Parma soltanto pochi mesi fa ha riscattato l’attaccante dal Napoli. La valutazione del Parma è di circa 15 milioni di euro ma il discorso relativo alle cifre non è stato ancora affrontato visto che si è ancora in una fase interlocutoria dell’operazione. Resta infatti da capire la volontà del giocatore e del Parma.