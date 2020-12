Napoli-Milik, si lavora per la cessione a gennaio

Incontro tra il direttore sportivo Giuntoli e l'entourage del calciatore per trovare un'intesa: l'attaccante polacco vorrebbe partire già a gennaio per giocare con continuità, anche in vista dei prossimi Europei, ma la società azzurra non scende dalla valutazione di 18 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza a fine stagione. I colloqui proseguiranno per provare a trovare un accordo

Arkadiusz Milik e il Napoli, una telenovela che va ormai avanti dalla scorsa estate. Prima l'interessamento della Juventus, poi il passaggio alla Roma che sembrava imminente e alla fine la permanenza forzata in azzurro, nonostante il contratto in scadenza al termine della stagione in corso. L'attaccante polacco è fuori dal progetto tecnico di Gattuso, infatti non ha collezionato nemmeno una presenza in questa prima parte di stagione, e dovrà per forza di cose trovare una soluzione in vista del prossimo mercato di gennaio. Il calciatore, vista la sua situazione contrattuale, potrebbe accordarsi con un altro club per la prossima stagione già a gennaio, ma vorrebbe lasciare Napoli ancora prima della scadenza, per andare a giocare anche in vista degli Europei che si svolgeranno quest'estate. In questo senso, nella mattinata di venerdì, si è svolto un incontro tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l'entourage di Milik: l'intenzione del club azzurro è sempre quella di non cedere il giocatore per una cifra inferiore ai 18 milioni di euro, anche se questa cifra potrebbe comunque essere raggiunta attraverso una serie di bonus. I rapporti tra le parti rimangono complicati, anche per alcune tensioni che si sono verificate durante la scorsa estate, ma l'obiettivo comune è quello di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa.