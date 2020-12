Cagliari e Juventus stanno lavorando a un possibile acquisto per gennaio: si tratta di Bryan Reynolds, terzino destro del Dallas. I bianconeri lo vorrebbero acquistare per poi lasciarlo giocare 6 mesi in Sardegna. Su di lui anche Roma e Bruges

Il Cagliari sta lavorando insieme alla Juventus per un nuovo acquisto in vista del mercato di gennaio: si tratta di Bryan Reynolds, esterno difensivo destro americano che gioca nell’FC Dallas in MLS. Per il classe 2001 è previsto un incontro giovedì tra la Juve e gli agenti del calciatore. L’intenzione dei bianconeri, poi, sarebbe di lasciarlo giocare a Cagliari, dato che è extracomunitario e gli slot sono tutti completi.

L’offerta della Roma per Reynolds Anche la Roma dei Friedkin è molto interessata al giocatore. Stando a quanto riportato dallo stesso sito della MLS, MLSsoccer.com, la proprietà americana giallorossa avrebbe presentato un’offerta di 7,5 milioni di euro al Dallas per il classe 2001 statunitense. Obiettivo per gennaio, magari per dare un’ulteriore alternativa a Fonseca sulla fascia destra della Roma. Sempre secondo la MLS, sul giocatore ci sarebbero anche Bruges, Marsiglia e Milan.