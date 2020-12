L'asse Atalanta-Genk

Gasperini: "Squadra concentrata solo sul campo"

Non è la prima volta che i due club concludono un'operazione. L'Atalanta ha acquistato già Castagne (oggi al Leicester) e Malinovskyi dalla squadra belga. Maehle, che gioca come esterno destro, sarà un rinforzo importante per Gasperini in un ruolo dove altri calciatori come Piccini e Depaoli hanno trovato poco spazio.