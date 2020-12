Conte spiega come sarà il calciomercato dell'Inter

Le sette vittorie di fila hanno portato serenità nell'ambiente nerazzurro, come testimonia anche la comunicazione di Antonio Conte che si è lasciato alle spalle il nervosismo post-eliminazione europea, commentando con lucidità anche temi considerati tipicamente delicati da quando è alla guida dell'Inter, come il calciomercato. L'allenatore nerazzurro, nel post di Verona-Inter ha fatto chiarezza: "Tutte le cose che vengono fatte vengono sempre decise di comune accordo tra me, i dirigenti e la proprietà , invece spesso vedo che si pensa che io voglia questo o quest'altro... ma non è assolutamente così. Noi facciamo valutazioni e spesso queste collimano, poi dopo che si fanno delle valutazioni le portiamo alla proprietà la quale dice sì o no, come è successo quest'estate, perché quest'estate ha detto no quindi abbiamo fatto di necessità virtù. Adesso faremo la stessa cosa, abbiamo fatto delle valutazioni, in maniera molto serena, ma senza scindere allenatore e club".

Cosa ci si aspetta dal mercato di gennaio

Anche Beppe Marotta è stato molto chiaro nel pre-partita di Verona, dando di fatto il via libera alla cessione di Eriksen, definito "non funzionale". Dirigenza e allenatore si incontreranno nei prossimi giorni, stenderanno un piano per il futuro, che sarà sottoposto alla proprietà. Questo piano di rafforzamento sarà volto a rendere più forte questa squadra: intervenire sul mercato per dare qualcosa in più, ma tenendo conto delle reali possibilità del club in un momento storico complicato, anche dal punto economico. Bisognerà trovare una sintesi, come è stato fatto in estate con Kolarov e Vidal, giocatori utili e forti ma con un costo accessibile. Zhang valuterà le nuove proposte e ci potrebbe essere comunione di intenti (scenario 1) ma se dovessero arrivare dei no si penserà a sfoltire la rosa per reinvestire un tesoretto derivante dalle eventuali cessioni (scenario 2). Giocatori come Eriksen e Nainggolan sono in cima alla lista dei possibili partenti, con il danese che per esempio potrebbe ritrovare l'interesse di qualche club inglese (ironico in tempi di Brexit) ma nel caso in cui Pochettino ereditasse la panchina di Tuchel non sarebbe da trascurare la destinazione Paris. Pochettino infatti ha già allenato Eriksen per un intero lustro ai tempi del Tottenham. Tra i possibili candidati in entrata, pensando ai desideri di Conte non ancora esauditi, si ripropone Marcos Alonso, già allenato a Londra. Se il Chelsea dovesse aprire per la cessione, è un nome possibile. Il discorso legato agli esterni però dipende molto dal costo, bisogna trovare l'affare perché comunque numericamente in rosa ci sono, mentre in attacco qualcosa manca.