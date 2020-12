Dodici presenze tra Serie A e Champions da inizio stagione, di cui solo cinque dal primo minuto. Christian Eriksen non ha convinto né Conte né l’Inter, e per questo sarà un giocatore in uscita nella prossima finestra di calciomercato. Lo stesso amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, lo ha confermato prima della gara contro il Verona di mercoledì: "Eriksen sul mercato? Direi proprio di sì. È un giocatore che ha avuto qualche difficoltà d’inserimento e diciamo che non è funzionale. È giusto anche dargli la possibilità di trovare più spazio altrove. Ovviamente servirà trovare una giusta soluzione". Il danese nella gara con l’Hellas non è neanche andato in panchina, dato che la società gli ha dato il permesso di volare in Danimarca per la nascita del figlio. Il suo destino è quindi lontano dall’Inter: su di lui ci sono alcuni club di Premier League (Arsenal su tutti) ma, ora che Pochettino è pronto a sostituire Tuchel sulla panchina del Psg, si apre anche un'eventuale pista francese. D’altronde, Eriksen è sempre stato un pupillo dell’allenatore argentino.